La exchica reality y Miss Grand International, Luciana Fuster, ha generado preocupación entre sus seguidores tras publicar un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram. A través de sus historias, Fuster compartió sus sentimientos de profunda tristeza y la dificultad para encontrar consuelo en ciertas situaciones.

El mensaje, cargado de emotividad, expresaba: “Tengo una tristeza profunda e inexplicable. Lamento mucho si en esta etapa no reciben la energía que siempre tiene de mí y la que todos esperan. Me duele que sea de esta manera, pero en la vida nadie manda, solo Dios. Hay situaciones en las que no se encuentra consuelo”.

Luciana Fuster sorprende con misterioso mensaje. (Foto: Instagram)

Estas palabras han suscitado preocupación y muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes han manifestado su solidaridad y afecto hacia la exchica reality. Sin embargo, el mensaje no proporcionaba detalles adicionales sobre las circunstancias que podrían estar afectando a Luciana en este momento.

Hasta el momento, Luciana Fuster no ha brindado más información sobre las razones detrás de este mensaje en sus redes sociales, dejando a sus seguidores en espera de cualquier actualización o aclaración sobre su bienestar.





Luciana Fuster deslumbra al practicar muay thai en Tailandia

Luciana Fuster ha cautivado la atención de sus admiradores al compartir una emocionante nueva experiencia. El inicio de su práctica en el arte del muay thai, un distintivo deporte de pelea originario de Tailandia. Desde su residencia en este país asiático, donde se encuentra desde que fue coronada como reina del certamen, Fuster ha dado un paso audaz fuera de su zona de confort para sumergirse en este desafiante mundo.

Afrontando este nuevo desafío con determinación, la modelo relató cómo el muay thai representó una dificultad significativa para ella, tanto física como mentalmente. Sin embargo, no perdió su singular estilo, eligiendo un equipo de entrenamiento que incluía un short rosa adornado con lazos rosados y guantes blancos, mostrando su personalidad en cada paso que da.

La incursión de Fuster en el muay thai no solo resalta su disposición para enfrentar retos fuera de su ámbito habitual, sino que también refleja su compromiso con las responsabilidades que conlleva su título como Miss Grand Internacional.

“Me siento tan empoderada mejorando mi fuerza mental. Hoy probé el muay thai por primera vez y lo disfruté mucho. ¡Gracias Matthew por esta lección! Volveré pronto para seguir entrenando en Kongsittha Boxing Camp. Mucho gusto Mayree”, expresó Fuster con entusiasmo al compartir su experiencia en su cuenta de Instagram, acompañando sus palabras con imágenes que capturan el momento.

Luciana se mostró emocionada por la oportunidad de explorar y mostrar sus habilidades en este deporte emblemático de Tailandia, aunque reconoció la exigencia física y mental que conlleva. En sus historias de Instagram, compartió sus sensaciones tras su primera sesión de entrenamiento, destacando la intensidad y el agotamiento, pero también la sensación de liberación y relajación que experimentó al dejar atrás el estrés y las tensiones.

Luciana Fuster deslumbra en sus clases de muay Thai. (Foto: Instagram)





