La integrante de ‘Esto es guerra’ y modelo, Luciana Fuster anunció que el próximo año postularía al Miss Perú Universo para las cámaras de ‘Más espectáculos’.

“Todo indica que el próximo año estaría postulando al Miss Perú. Todavía no lo sé... Es un tema que tendría que ver porque es bastante entregado y sacrificado, es representar a todo un país si es que se gana la corona. Entonces, por ahí va, pero nada concreto, tengo que seguir viendo como cierro este año, pero si se da por mí, feliz”, reveló Luciana Fuster.

Luciana Fuster fue Miss Teens Model 2015 y el 2016 ganó otro certamen internacional en Brasil, cuya experiencia le dará un respaldo si decide participar en este importante concurso de belleza.

“Creo que cada concurso es distinto, todo depende de las ganas que les pongas, del esfuerzo, pero si realmente lo quieres es perseguir el sueño, que muchas chicas siguen alrededor del mundo. Es bastante complejo, pero es lindo representar a un país, es un orgullo nacional”, explicó la modelo.

Luciana Fuster aseguró que si ganara el Miss Perú Universo se dedicaría a la educación. “Para mí la educación es algo global, sin educación no hay respeto, no hay empatía, no hay entendimiento, de allí parte todo”.

