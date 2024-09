Luciana Fuster lloró al despedirse su corona como Miss Grand: "Me da pena"

Luciana Fuster, la actual Miss Grand Internacional 2023, no pudo contener las lágrimas al despedirse de su reinado.

Durante su participación en el programa Mande quien mande, Fuster expresó su tristeza por la culminación de esta importante etapa en su vida.

“Me da pena. Es una de las últimas veces que voy a gritar ‘Perú’, pero lo hago con todo el corazón”, dijo al borde de las lágrimas.

María Pía Copello, una de las conductoras del programa, le brindó palabras de consuelo y le aseguró que muchas cosas buenas están por venir.

“Eso es reconfortante, es algo que me recarga (...) los tengo a todos en mi corazón. Voy a estar siempre agradecida con este espacio (‘Mande quien mande’) porque aquí me coroné y aquí me estoy despidiendo”, añadió Luciana.

