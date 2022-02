La nueva integrante de ‘Esto es guerra’, Luciana Fuster usó sus redes sociales para aclarar que no padece de depresión tras quejarse de la ola de críticas que ha sufrido por su relación con el modelo Patricio Parodi.

“No más agresión y maltrato psicológico. No estoy bien, tengo miedo de lo que están haciendo con mi nombre y reputación. Tengo miedo de salir a la calle. Tengo miedo de lo que me pueda hacer por odio. Es horrible tener que hacer como si estuviera bien e intentar creérmelo. Tengo miedo de caer en depresión”, escribió la chica reality hace un par de días.

Ante su comunicado, el exchico reality señaló que en su cuenta en Twitter: “La depresión no es un juego, dejen de utilizarla como escudo a sus actos que por esa razón la gente no le toma importancia”.

Este último lunes, Luciana escribió en sus historias de Instagram una aclaración sobre el tema y agradeció el apoyo de sus seguidores.

“Gracias a las personas que se preocupan por el momento que estoy pasando y me preguntan cómo estoy. Aclaro que dije “tengo miedo a caer en depresión”. No dije que la tengo, gracias a Dios. Es preocupante que haya personas que no leen, no entienden o que para herir lo sacan de contexto”, escribió Luciana.

“Me refiero a esto que escribí antes: Es horrible tener que hacer como si estuviera bien e intentar creérmelo. Tengo miedo de caer en depresión. Mi trabajo es en la radio, TV y las redes y tengo que estar sonriendo y con energía siempre. Recibo muchas palabras de odio y ataques a diario”, agregó la excombatiente.

(Foto: Instagram @lucianafusterg)

