Luciana Fuster y Patricio Parodi regresaron luego de unas largas vacaciones a la nueva temporada de “Esto es Habacilar”, en donde son parte del elenco que trae de vuelta el divertido programa de inicios de siglo, que se hizo muy popular.

Mucho se ha especulado de si ambos modelos mantienen una relación sentimental, pues se les ha visto juntos en muchas publicaciones en sus respectivas redes sociales.

Fueron ampayados mientras se daban un apasionado beso durante una reunión de amigos en Paracas y luego de las grabaciones de escenas de amor de “La academia” de Esto es guerra.

Pese a las especulaciones, incluso la modelo ha llegado a enojarse por las preguntas en torno a su relación, pues en un directo en vivo de su cuenta de Instagram, la modelo aseguró que los seguidores que le preguntaban sobre su situación sentimental “están muy mal educados”.

“No tengo porqué hablar de eso si no quiero hacerlo. Si no lo hago, se van a lo contrario. Ustedes no saben”, dijo la modelo en su momento. Sin embargo respondió con un curioso mensaje ante la pregunta en el programa Esto es Habacilar: “Lo que se ve no se pregunta”

