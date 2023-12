Luciana Fuster desmintió las especulaciones sobre el fin de su relación con Patricio Parodi debido a la distancia y confirmó que su romance no se verá afectado a pesar de estar separados geográficamente.

La Miss Grand International apareció en “Esto es Guerra” para cumplir su promesa de llevar la corona a casa.

“Yo les prometí que traería la corona y la corona está en Perú”, señaló.

En respuesta a la pregunta de Johanna San Miguel, la modelo abordó los rumores sobre una posible separación con Patricio Parodi.

“Para mí es algo que me parece algo loco de aclarar, porque como dice ‘Pato’ no ha pasado por nuestras cabezas (sobre separarse) y no hemos tenido conversación de ese tipo”, mencionó Fuster.

Siguiendo la solicitud de los conductores y los participantes, Luciana y Patricio sellaron su amor con un beso.





