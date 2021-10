Austin Palao, exintegrante del reality “El poder del amor”, se comunicó con el programa “Amor y Fuego” y aclaró que aún mantiene una buena amistad con Patricio Parodi, pese a que el integrante de “Esto es guerra” es relacionado sentimentalmente con la modelo Luciana Fuster, su expareja sentimental.

El modelo consideró que ya pasó muchos años desde que terminó con Fuster y que ambos tienen el derecho de rehacer su vida sentimental.

“Como que ya pasó más de tres o cuatro años que ya no estoy con ella. Yo vendría ser como su ‘tatarex’ y no sé por qué hasta la fecha se me vincula con ella”, comentó Palao para “Amor y Fuego”.

“Aprendí a no cuestionar muchas cosas y estar bien conmigo mismo para dar la mejor versión de mí. No espero nada de nadie y en base eso yo vivo más tranquilo”, aclaró.

Por otro lado, Austin no descartó la posibilidad de retomar su relación con la modelo Gianna Delgiudice, su expareja antes de viajar a Turquía para ser parte de “El poder del amor”.

“Gianna es una excelente chica y de una muy buena familia. Lo que conservo de ella es una gran amistad. No es que me llamaron de la noche a la mañana (a ser parte de ‘El poder del amor’) y se acabó todo, fue por mutuo acuerdo (el fin de la relación) y se conserva la amistad”, explicó.

“El futuro existe y no podría decir ni sí, ni no. Quizás llego (a Perú) y pasa (se reconcilia) o quizás llego y no pasa nada. No creo que en un futuro cercano se pueda dar (una reconciliación con Gianna Delgiudice) porque estaré de viaje en viaje”, concluyó.

