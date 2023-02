Mucho amor para dar. La cantante criolla, Lucía de la Cruz, se pronunció luego de que Magaly Medina asegurara que ella volvería a casarse con su exesposo, Luisito Caycho, por la residencia española. La artista desmintió haber retomado su relación con el exintegrante de ‘Bienvenida la Tarde’.

“Quiero aclararle a la señora Magaly Medina, con todo el respeto y el cariño que le tengo, que no he pensado volver con Luisito, que trabajemos y estemos juntos, ahora que volvió, no significa nada y ella no me puede tirar al piso al decir, en su programa, que como ahora él tiene papeles (documento español) estoy buscando la residencia o me puedo casar”, expresó muy disgustada en conversación con Diario Trome.

Con estas palabras, la artista nacional descarta retomar un romance con ‘El Chamaco’, pues tiene tantos novios que no sabe por quién decidirse. Además, aclaró que en su lista romántica no aparece el nombre del ahora residente español.

“Yo tengo cinco novios y no sé por quién decidirme, y en ese grupo no está Luisito”, agregó para el mismo medio.

¿Para qué volvió Luisito Caycho?

Según un informe de Magaly TV: La Firme, el intérprete de la ‘Chica Positiva’ decidió situarse en España luego de haber pasado por la farándula peruana, pero ahora ha vuelto para seguir algunos proyectos.

La conductora Magaly Medina de televisión aseguró no entender el regreso del cantante y mucho menos una posible reconciliación. “Ahí no creo que hay razones románticas para eso, solamente hay razones de otro tipo de razones. Dice Lucía que ahora quiere ser residente española, como no pudo sacar su ‘greencard’, el ‘chamaco’ le ha dicho: “Cásate conmigo, vamos a España y tienes tu nacionalidad”.

VIDEO RECOMENDADO

Cachaza y André Bankoff derrochan amor frente a cámaras: “Es una persona muy amable, me encanta”