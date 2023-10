Lucía de la Cruz fue la invitada especial del más reciente episodio del programa ‘La Casa de Magaly’, al cual llegó para ayudar en la cocina. Sin embargo, por un momento, la situación se puso tensa tras la aparición de Samahara Lobatón.

El episodio comenzó con el anuncio de la llegada de Lucía de la Cruz. A través de un micrófono, se mencionó a las personas que servirían como asistentes de la cantante. Sin embargo, cuando Samahara Lobatón entró a la cocina, Lucía decidió que también debía ayudar en la preparación.

“Entonces, comenzamos a aderezar. Tú lo que tienes que hacer ahorita es lavar las papas y los camotes, porque esto tiene que estar en la olla limpiecito” , le ordenó Lucía a la influencer.

Tras escuchar a la cantante, Samahara expresó su desacuerdo al considerar que no le correspondía esa tarea. “Madrecita hermosa, tus ayudantes son ellos tres (Alfredo, Gabriela y Carlos). Voy a hacerles el arroz, nada más” , le respondió.

Ante la respuesta de Samahara, Lucía de la Cruz no se quedó callada y respondió. “Un ratito. A mí tú no me vas a poner quien mie... va a ser mi ayudante. Yo te he elegido. Tú, Alfredo, ella, él. Aquí lavas, mamita” , le dejó en claro.





