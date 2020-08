Luego de que Bartola anunciara en conferencia de prensa que demandará a Lucía de la Cruz por difamación, la cantante criolla instó a su colega a que diga la verdad tras sus explosivas declaraciones en El valor de la verdad, en las que aceptó que le pagaron por llevar gente a Estados Unidos.

¿Y quién se preocupó de mí hace 10 años cuando ella salió hablando que yo denigraba la música, todos hablaban de mí y se reían que me habían quitado la visa? (…) Si tuvo un error en su vida, que diga la verdad porque el que dice la verdad no miente. Sobre lo que ella diga, yo responderé con pruebas", comentó la criolla al programa Espectáculos de Frecuencia Latina.

Asimismo, la criolla señaló que hubiese preferido no responder la pregunta del espacio sabatino que involucraba a Bartola, en vez de la que se refería a su desaparecido esposo Percy García, como ocurrió.

“Nunce supe que me iban a preguntar eso (…) ¿De qué puede estar herida si yo no le hice daño? La pregunta la hizo el programa, yo no le pedí al programa que lo hiciera para mí. Nunca quise hacerle ningún daño a Bartola”, sentenció.