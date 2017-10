Lucho Cuéllar: Su pareja lo denuncia por golpearla, pero luego publica fotos junto a él

El cantante de cumbia Lucho Cuéllar (33) fue denunciado por su pareja María Alejandra Villanueva (19) por violencia física. El hecho se registró el último sábado 21 de octubre.

Según el parte policial al que tuvo acceso el diario Trome, la agresión habría ocurrido por celos en el centro de esparcimiento La Estancia de Monsefú, en Chiclayo, tras una presentación que el cumbiambero realizó con el Grupo 5.

El documento consigna la declaración de la joven contra el cantante “a quien le imputa haberla agredido físicamente con golpes de puño en el rostro y cuerpo cabelludo, causándole una herida sangrante en la boca, además de haberle ocasionado una mordedura en el rostro lado derecho”.

En su manifestación, la víctima aseguró que los golpes continuaron en el taxi que abordaron juntos y que el conductor del vehículo fue testigo de los hechos. Incluso, dijo, fue él quien la llevó a la dependencia policial para realizar la denuncia.

Sin embargo, el 23 de octubre, dos días después de haber realizado la denuncia contra Lucho Cuéllar, María Alejandra Villanueva cambió su foto de portada en Facebook y colocó una imagen en la que aparece junto a él, y lo mismo hizo ayer, 24 de octubre, con su foto de perfil.

Lucho Cuéllar no se ha pronunciado —hasta el momento — sobre la denuncia que interpuso su pareja en su contra. Lo contradictorio de todo es que el cantante realizó una transmisión en directo desde su cuenta de Facebook el 22 de octubre a las 4:13 de la madrugada, en la que aparece muy cariñoso junto a María Alejandra Villanueva.

Sin embargo, esta no es la primera vez que María Alejandra Villanueva denuncia por agresión a Lucho Cuéllar. En junio de este año, lo responsabilizó de haberla violentado física y psicológicamente.

“Él me puso el pico de la botella en el cuello y me dijo que me iba a matar”, explicó en aquella oportunidad María Alejandra Villanueva al programa ‘Espectáculos’. Además, manifestó que temía por su vida y que por ello pediría garantías, pues su integridad estaba en peligro.