Lucho Cáceres se animó a dar su opinión sobre la película ‘La Sociedad de la Nieve’, la cual se ha convertido en una de las películas más vistas de la plataforma Netlix. El actor utilizó sus redes sociales para emitir una breve crítica y muchos se sorprendieron con su opinión.

Cáceres, quien ha participado en varias producciones nacionales, dejó entrever que la película le pareció mala, pues sintió que “desperdició” tiempo viéndola.

“Leo tantos buenos comentarios que pensé haber visto otra película. No sé si es porque sabía exactamente todo lo que iba a pasar, o porque la primera me gustó más, pero siento que desperdicié 2 horas y media de mi vida. Dicen que no es un remake, que está contado desde otro punto de vista, a mi no me alcanzó”, escribió en su cuenta de Instagram.

Varios usuarios discreparon con la opinión del artista y él pidió que respeten su forma de pensar.

“Bajo esa premisa debería “gustarle” a todo el mundo, casi casi como una obligación, no creo que sea así, acá hay varios que piensan diferente. Y no he hecho ninguna sátira como mencionas, solo he manifestado lo que sentí al ver la película”, concluyó.





