Lucho Cáceres sobre el inglés de Yahaira: "Solo tenías que 'googlear' para entender lo que cantabas"

Quiso reclamar al jurado pero la callaron. Yahaira Plasencia no estuvo de acuerdo con las críticas que Lucho Cáceres hizo a su presentación de la gala pasada en ' El artista del año ', en la que interpretó la canción 'Last Dance'.

La salsera aprovechó la última edición del programa para quejarse públicamente del actor e insinuar que él tenía antipatía hacia ella, por eso no la calificaba de la misma manera que a otros artistas.

Ante el reclamo, Lucho Cáceres fue enfático. Para el actor, la cantante no entendía lo que estaba interpretando porque no domina el inglés. "Yo soy objetivo y siento que he logrado algo. Solamente tenías que 'googlear' para saber el significado de lo que cantabas", señaló.

"Considero que fue un descuido y negligencia de tu parte con lo hecho. No va por simpatías o antipatía. A mi me dio la sensación que no tenías idea de lo que estabas cantando", finalizó el jurado, quien recibió el respaldo de Fiorella Rodríguez .