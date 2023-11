En una entrevista reciente, el actor Lucho Cáceres reveló por qué no participaría en el programa de televisión ‘El Gran Chef Famosos’, a pesar de considerarlo un formato “muy bueno”.

El actor nacional explicó que no se ve a sí mismo manteniendo una “falsa alegría” si es que el día que le toca grabar no se siente bien, por lo que no sería alguien ideal para el programa.

“Me gusta el programa, me parece de lo mejor que hay ahorita, pero no me veo ahí, porque tienes que tener una disposición para estar ahí. En primer lugar; estar alegre y divertido y ¿qué pasa si en ese momento no quiero estar alegre y divertido? No es como sentarme a conversar contigo” , dijo en el programa de YouTube ‘Cinesmero.

Ante la sugerencia del conductor Hugo Lezama, de crear un personaje antagónico dentro del programa, Cáceres lo consideró, pero por el momento lo descarta. “Lo pensé, pero es hacerme el coco y es crearme algo para estar ahí como personaje. Ir a brincar, saltar, no sé...” , agregó.

El actor también compartió su experiencia anterior en la televisión, señalando que le pedían estar alegre. “En la televisión te piden estar alegre, cuando estuve en el programa de Gisela de jurado, me decían sonríe, sonríe, yo me sentía que estaba bien, no sé...” , recordó.





