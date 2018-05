Lucho Cáceres encara a Magaly Medina por compararse con Paolo Guerrero

Lucho Cáceres arremetió contra Magaly Medina a través de las redes sociales para aclararle que su experiencia en prisión no se compara con la suspensión de 14 meses que afrontará Paolo Guerrero , tras la decisión del TAS que lo deja fuera de Rusia 2018 .

La conductora recordó el periodo en la cárcel que cumplió por difamación contra el atacante de la selección peruana e indicó que "debe ser muy difícil" su situación ya que lo "entiende personalmente". Sin embargo, sus palabras no coinciden con la opinión del artista al respecto.

"Vamos por partes y sin faltarle a la verdad, que es tu costumbre. No tienes ningún derecho de compararte diciendo 'ahora sabes lo que es que no te crean cuando dices la verdad'. Antes de ser condenada a prisión efectiva por difamación, ya tenías dos condenas previas por el mismo delito, Gisella Valcárcel por un lado y Mónica Adaro y Yesabella por otro ya habían sido víctimas te tú desaforada y calumniosa invasión a la privacidad, así que repito, no te compares", destacó Cáceres en Facebook .

"Y gracias a la valentía de Guerrero y a un juez que no le tembló la mano, terminaste en la cárcel y ello marcó el final de tus fechorías televisivas, por eso ahora te dedicas en las mañanas a comentar las bondades de las alcachofas y precios de vegetales y tubérculos", agregó.

Posteriormente, Lucho Cáceres le brindó un contundente consejo a la presentadora del programa 'La Purita verdad'. "No te compares nunca, que tu nefasta existencia jamás brindó ni alegrías ni triunfos a nuestra patria, sino por el contrario simbolizas una de las épocas más oscuras y vergonzosas de los medios de comunicación y del país", sentenció el actual jurado de 'El Artista del año' en su publicación.

Magaly Medina anuncia suspensión a Paolo Guerrero.

"No creyeron mi verdad, teniendo mi conciencia limpia. Suele suceder, así son las cosas", argumentó Magaly Medina en su espacio televisivo.