El actor Lucho Cáceres fue presentado anoche como uno de los jurados del reality El artista del año –que conduce Gisela Valcárcel – y le toca la tarea de calificar el desempeño de los concursantes.

“De hecho, voy a tener la calificación drástica. Saben que yo he tenido mis opiniones y críticas sobre la televisión y los contenidos y, estando ahí (en el programa), voy a poder expresarlas. Anteriormente me habían invitado a otros programas y ahora me fueron convenciendo poco a poco. La verdad, voy a probar para ver si me siento cómodo, si me siento a gusto y tratar de divertirme, que es lo principal en todos los trabajos que realizo”, declaró el actor a Perú21.

“Se va a calificar la interpretación y el comportamiento escénico. ¿Qué espero de los concursantes? Espero que estén a la altura de un concurso de nivel”, agregó Cáceres, quien seguirá grabando la serie De vuelta al barrio. “Ahora hay una carga fuerte de comedia (en la serie). Estoy feliz, la comedia me divierte y es una motivación para mí”, concluyó.

DATO



- Cecilia Bracamonte, Morella Petrozzi, Fiorella Rodríguez y Michelle Alexander también son parte del jurado.