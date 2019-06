Lucecita defiende a Yuca: "Siempre fue respetuoso conmigo"

Recordando las veces que compartió escena con ' Yuca' (Enrique Espejo), 'Lucecita' Ceballos, en conversación con el diario Trome, se pronunció sobre la denuncia de Clara Seminara al cómico, a quien acusa de tocarla de manera indebida durante las grabaciones del 'WhatsApp de JB'.

"A 'Yuca' lo quiero un montón, siempre ha sido respetuoso conmigo, nunca me dijo 'Lucecita' sino 'Señora Luz', y no es que quiera hacerlo quedar bien. Jamás he visto (que se le haya escapado un manazo), es más, siempre lo hemos molestado porque es muy tímido", dijo la actriz cómica colombiana.

No obstante, 'Lucecita' aseguró que no podría poner "las manos al fuego" por 'Yuca', ya que nunca se termina de conocer a las personas.

Al ser preguntada sobre algún mensaje que le dejaría a Seminara, Ceballos dijo lo siguiente: "No solo para ella, sino para todas las mujeres que se han sentido agredidas, es que nunca dejen de denunciar, jamás estaré a favor de la violencia contra la mujer".