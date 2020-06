Lucecita Ceballos es una de las modelos colombianas más queridas por los peruanos, por eso muchos se emocionaron cuando la 'colocha' contó que su matrimonio de 21 años con su ex manager llegó a su fin, pero la felicidad duró poco.

Este martes, en una entrevista con Correo, Lucecita expresó que está retomando su relación con su esposo. Es decir, dio marcha atrás a la separación que semanas antes había anunciado, y dijo que solo lo estaba haciendo "sufrir un poco".

"No hubo nada fuerte ni contundente. Partamos desde ahí, hemos pasado mucho tiempo juntos, 21 años de matrimonio. Me casé a los 17. Hubo un tema de saturación, nos pasó la monotonía. Los altibajos por los que pasa todo matrimonio. No hay infidelidad, que es el tema más importante, no hay nadie en mi vida, ni en la de él tampoco", reveló Lucecita Ceballos.

"Él no solo fue mi esposo, sino que también fue mi mánager en la televisión. Trabajábamos juntos y nos robamos el espacio que debe tener cada uno. Ahora él está haciendo méritos", agregó la modelo.

La modelo y presentadora de televisión Lucecita Ceballos fue la invitada de este martes junto al comediante Miguel Moreno, en el bloque de espectáculos de Los Desayunos de Correo y USIL que se transmite por la página web del diario Correo y Willax TV.