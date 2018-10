La cadena de televisión The CW reveló la primera imagen de la actriz Ruby Rose encarnando a la heroína conocida como 'Batwoman'.

La fotografía muestra al personaje de forma muy similar a su versión en el cómic, donde ella no solo viste el traje negro de murciélago, sino una peluca roja.



De esta manera, la mujer murciélago se unirá al mundo de superhéroes de DC Comics y tendrá su propia serie de televisión en 2019.



La primera aparición de 'Batwoman' será en el crossover 'Elseworlds del Arrowverse' que ya comenzó su rodaje en Vancouver. Después de eso tendrá su propia serie que se espera para el próximo año.

La actriz y modelo Ruby Rose se hizo conocida por su papel en la serie de Netflix 'Orange Is The New Black'.

