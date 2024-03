Lourdes Sacín estuvo en un enlace en vivo con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para pronunciarse sobre el caso de Priscila Mateo, reportera de espectáculos que se encuentra en el ojo de la tormenta tras hacerse público su romance con Julián Zucchi.

La exreportera trabajaba en Latina cuando se involucró sentimentalmente en una relación tormentosa con Andy V, con quien tuvo un hijo y varios enfrentamientos legales de por medio.

Su relación con el cantante no prosperó, pero su carrera como periodista se terminó de la forma más abrupta. Aunque intentó seguir trabajando en canales de cable y como corresponsal, ya no pudo conseguir trabajos en casas televisoras de señal abierta.

Luego de recordar su triste final, Lourdes Sacín no dudó en aconsejar a Priscila Mateo a no renunciar al programa de Magaly Medina por su romance con Julián Zucchi y le recordó que ella lo perdió todo por amor.

“No es lo mismo estar en un canal de señal abierta ganando una suma de dinero que no todos los reporteros tienen, con un canal de cable que tienen un presupuesto más bajo. Mi carrera en televisión se fue al tacho completamente y eso es lo que le está pasando a Priscila (Mateo). Se va arrepentir, a mi hasta el día de hoy me duele en el alma, así que no debe dejar su carrera”, contó la exreportera entre lágrimas.





