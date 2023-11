Lourdes Sacín, la conocida periodista de televisión, manifestó su indignación por el uso indebido de su imagen por parte de una popular marca de preservativos con fines publicitarios. Tras ello, ha optado por seguir adelante con el proceso legal correspondiente.

La comunicadora, según relató a Perú21, fue alertada por sus seguidores sobre una publicidad que se volvió viral en TikTok, donde se utilizó su imagen para la promoción.

“Me enteré por mis seguidoras, me habían estado mandando mensajes por Instagram y Facebook. Me mandaban, diciendo: ‘mira Lourdes lo que están haciendo con tu imagen, debes reclamar’. Yo no lo había visto, yo no sabía por qué yo no sigo a esa marca”, declaró a este diario.

Después de ver el video, Sacín informó que se comunicó a través de las redes sociales de la marca, pero sus mensajes fueron eliminados. Intentó contactar por teléfono sin recibir respuesta. Ante esta situación, decidió enviar una carta notarial solicitando el retiro del video y que se responsabilizaran por el problema generado.

“Luego de que vi el video me comuniqué con ellos por las redes sociales, cuando les escribía borraban mis mensajes. Cuando llame a la marca, no me contestaron. Así que al día siguiente, mande una carta notarial para que retiren la publicidad y se hagan cargo, porque yo igual cuando lo vi, dije esto es ilegal, por eso los tengo que demandar”, mencionó.

A raíz de una publicidad por parte de la marca de condones 'Piel', la periodista Lourdes Sacín tomó acciones legales (Difusión).

En la carta notarial, la periodista pidió a la marca que respondiera en un plazo de 48 horas, pero no recibió ninguna respuesta hasta ayer por la tarde. Por ello, expresó su malestar, ya que esperaba una disculpa por parte de la marca ‘Piel’.

“El día de ayer respondieron a la carta notarial. Ayer me llegó una carta por la tarde. ‘Me dieron un floro barato’ que ayuda a la planificación (...). En la carta no se disculparon formalmente, simplemente se lavan las manos, ellos dicen que fue una parodia el video y que no hubo mala intención”, indicó.

Carta notarial de Lourdes Sacín enviado a la marca 'Piel' (Difusión)

Tomará otras acciones legales

La comunicadora afirmó sentirse vulnerada por el contenido difundido públicamente por la empresa, afectando su tranquilidad y salud. Anunció que seguirá con el proceso legal correspondiente y reveló haber presentado una denuncia a través de Indecopi.

“Yo tomo todas las cosas de manera legal, inmediatamente pensé en la demanda civil y penal, pero para la demanda civil necesito hacer una conciliación y tendré que citarlos. También, realizaré una demanda penal, porque ahí hay una tema difamación. Además, he hecho las denuncias respectivas en Indecopi”, sostuvo.

Presentó una recaída de salud

Lourdes Sacín sufrió una parálisis facial en el lado izquierdo. Y aunque ya estaba recuperándose, ahora se ha visto afectada.

“A mí en estos momentos la parálisis facial me está afectando hasta los brazos a raíz de esto. Me estaba recuperando, pero me fregaron. Mi cara se endureció y el ojo izquierdo me fastidia mucho y he caído en un estrés tremendo. De que me está afectando, me está afectando”, señaló.

Finalmente, reveló que ni ella ni Andy V dieron autorización a la marca para utilizar su imagen en la publicidad. Además, señaló que el propósito original del video era anunciar su embarazo.

Perú21 buscó la versión de la marca y no encontró respuesta.

