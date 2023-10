El ídolo inglés de la música pop, Louis Tomlinson, regresa al país para presentar la impresionante gira mundial que tiene emocionados a sus fans. Así lo confirmó la productora MOVE Concerts Perú, la cual también anunció que las entradas para el show estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes BBVA el jueves 2 de noviembre con 25% de descuento, y la venta general comenzará el sábado 4 de noviembre.

La gira mundial ‘Faith in the Future’ ya ha recorrido Europa y Estados Unidos, cautivando a multitudes con su impactante performance y visuales impresionantes, en donde el ex One Direction cantará los temas que sus seguidores quieren oír; una experiencia que los fans peruanos de Louis Tomlinson no olvidarán. La primera visita del cantante a Perú fue en 2022 como parte de la promoción del álbum “WALLS” y fue un rotundo éxito, con entradas agotadas en pocas horas.

¿Cuándo será el evento?

Fecha : 26 de Mayo 2024

Local : Arena 1

Preventa exclusiva BBVA: 2 y 3 de noviembre

Venta general: 4 de noviembre

Sobre Louis Tomlinson:

Louis Tomlinson lanzó su carrera en solitario con el álbum “WALLS” en enero de 2020 y se ha convertido rápidamente en una de las mayores sensaciones de la música pop contemporánea, superando la histórica marca de mil millones de reproducciones en Spotify. Además, ha ganado numerosos premios, como en los TDY Awards 2020; los iHeartRadio Music Awards 2020, Teen Choice Awards 2019, iHeart Award en 2018, EMA Award en 2017, entre otros.

En 2021, Louis fue incluido en el Libro de Récords Guinness por romper el récord del concierto transmitido en vivo más visto por un artista masculino en solitario. Tomlinson organizó uno de los eventos transmitidos en vivo más grandes, vendiendo más de 160,000 boletos a fans en más de 110 países y recaudando fondos para diversas organizaciones benéficas importantes y para los equipos de gira afectados por la pandemia.

VIDEO RECOMENDADO

América Hoy: Caso Rosa Fuentes 3