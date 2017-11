Louis C.K.: Humorista norteamericano es acusado de abuso sexual por cinco mujeres

Una serie de testimonios sobre abusos sexuales cometidos desde el año 2002 por el comediante norteamericano, 'Luis C.K' fueron publicados este jueves en el New York Times, en un artículo titulado 'Luis C.K. cruzó la línea de las malas conductas sexuales, según cinco mujeres'.

Se trata de los primeros testimonios de primera mano por parte de mujeres, después de años de rumores sobre las conductas del comediante, según consigna el citado medio extranjero.

Louis C.K. canceló el estreno de su última película, 'I Love You, Daddy', previsto para el jueves.

TESTIMONIOS

Uno de los testimonios es del dúo de comediantes mujeres de Chicago, Dana Min Goodman y Julia Wolov, quienes lograron presentarse en el Festival de Artes Comedia de los Estados Unidos en Aspen, Colorado.

Esto dice el artículo: "Cuando Louis C.K. las invitó a pasar a su habitación de hotel para tomar una copa después del show, no lo pensaron dos veces. Los bares estaban cerrados y querían celebrar. Lo admiraban y, además, estarían juntas. Tan pronto como se sentaron en la mesa de la habitación, aún con sus chaquetas y sombreros de invierno puestos, Louis C.K. preguntó si podía sacar su pene".

Primero pensaron que se trataba de una broma y se rieron. "Y luego realmente lo hizo", dijo Goodman en la entrevista con The New York Times. "Procedió a quitarse toda la ropa, quedar completamente desnudo y comenzó a masturbarse", relató.

La historia ya había sido publicada con anterioridad por Gawker y otros medios estadounidenses, aunque es la primera vez que las mujeres se atreven a hablar en primera persona de lo que les ocurrió hace más de 15 años.

MÁS DENUNCIAS

La comediante, escritora y actriz Rebecca Corry, fue otra de las denunciantes. En 2005, mientras trabajaba como intérprete y productora en un programa piloto de televisión, Louis C.K. se acercó a ella mientras caminaba hacia el set.

"Se inclinó cerca de mi y me dijo: '¿Puedo preguntarte algo?' Le respondí: 'Sí'", dijo Corry en una declaración escrita al The New York Times. "Me preguntó si podíamos ir a mi camerino para poder masturbarse frente a mí". Aturdida y enojada, Corry no aceptó y señaló que tenía una hija y una esposa embarazada. "Su cara se puso roja", recordó, "y me dijo que tenía problemas".

En el New York Times también recibieron otra denuncia, aunque bajo condición de anonimato. A finales de los años 90, trabajaba en la producción de "The Chris Rock Show", escrita y dirigida por Louis C. K, quien en repetidas ocasiones le pidió que lo mirara masturbarse. Ella tenía poco más de 20 años y aceptó su pedido, pero más tarde cuestionó su comportamiento.

The New York Times intentó contactarse con el comediante pero su publicista, Lewis Kay, dijo que Louis C. K. no respondería. "Louis no responderá ninguna pregunta".

Según el mismo diario estadounidense, Louis C.K. construyó su reputación haciendo reír al público sobre la hipocresía, especialmente la hipocresía masculina". Paradójico, por decir lo menos.