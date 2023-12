El año 2023 ha sido escenario de innumerables actuaciones musicales que han dejado una huella imborrable en los corazones de los amantes de la música . Desde estadios llenos hasta íntimas salas de conciertos, artistas de diversos géneros han cautivado a los peruanos con actuaciones memorables.

El Año del Conejo llega a su fin, dejando tras de sí un periodo de conciertos que marcaron un hito en la historia musical de Perú como el segundo gran auge de espectáculos en vivo. En esta retrospectiva, destacamos algunas de estas presentaciones que, sin lugar a dudas, nos llevaron a entonar canciones a todo volumen y generaron conversaciones apasionadas.

Desde Romeo Santos hasta The Weeknd, son varios los artistas que llegaron al Perú y pusieron algunos de los recintos más grandes que hay en el país a vibrar con su música, siendo el Estadio Nacional y Estadio de San Marcos algunos de estos.

En febrero, los conciertos irrumpieron con fuerza en la escena musical, marcando el inicio de un periodo vibrante y emocionante para los amantes de la música en Perú.

Romeo Santos

Fue un espectáculo que despertó pasiones, emociones y recuerdos. Desde el momento en que el ‘Rey de la Bachata’ pisó el escenario, el ambiente se llenó de un magnetismo único. Con su carisma arrolladora y su voz inconfundible, Santos llevó a su audiencia peruana a un viaje a través de sus éxitos, cada canción fue una invitación a bailar, susurrar letras de amor o recordar momentos especiales.

Como se recuerda, el cantante de Bronx ha logrado ser el intérprete más exitoso en términos de venta de entradas en el país durante este año, al presentar cuatro conciertos a estadio lleno.

El escenario se convierte en un mundo donde la pasión y la sensualidad se entrelazaron con los ritmos seductores de la bachata. La conexión entre Romeo Santos y sus fans peruanos fue palpable: hubo risas, lágrimas, pero sobre todo, una comunión entre el artista y aquellos que fueron tocados por sus letras.

Los juegos de luces, los arreglos musicales y la energía contagiosa hicieron que el concierto sea una experiencia inolvidable. Cada acorde resonó en los corazones de quienes asistieron, creando una atmósfera de celebración y complicidad.

Calvin Harris

El genio de la música electrónica hizo vibrar Lima con un viaje lleno de nostalgia juvenil, creando momentos inolvidables al interpretar himnos como ‘Summer’, ‘This is what you came for’ y ‘Under control’. Además, la explosión de fuegos artificiales en el escenario añadió un toque mágico a su presentación.

Paramore

Luego de 12 largos años, la banda americana de pop rock regresó al país para reencontrarse con su público ‘emo’ que había crecido a la par de los miembros de Paramore, y cuya adolescencia estaba plagada de sus canciones.

Camilo

El artista colombiano se reunió con sus seguidores en Perú, quienes no dudaron en instalarse incluso en las afueras de Arena 1 de la Costa Verde en San Miguel. Los fans estaban decididos a no perderse la oportunidad de estar en la primera fila y, de paso, celebrar el cumpleaños del cantante de ‘Vida de rico’, ya que el concierto coincidió con su día de nacimiento.

Ferxxo

Cientos de fanáticos llegaron al recinto con sus mejores outfits verdes, color que representa a Feid. Ellos asistieron con carteles y lentes blancos que no podían faltar, así como también sus mejores pasos de baile, pues las entradas para el concierto de Feid hicieron ‘sold out’ en Perú a tan solo unas horas de su venta.

Grupo 5

El grupo de cumbia peruana liderado por Christian Yaipén conmemoró su medio siglo de existencia con una celebración monumental: tres conciertos épicos en el estadio San Marcos, una experiencia que puso a bailar a todos sus seguidores.

El concierto fue toda una fiesta que se vivió en cada canción que hizo mover el cuerpo sin parar. Incluso, la energía en el ambiente fue contagiosa, lo que creó una atmósfera de alegría y celebración.

Alejandro Sanz

El concierto del cantante español fue un recorrido por las profundidades de la pasión y la sensibilidad. Con su voz única y su habilidad para transmitir emociones, Sanz cautivó a la audiencia desde el primer acorde. Cada canción fue una historia que se desplegó en melodías cautivadoras, llevando a los espectadores a un mundo donde se mezclaron la nostalgia, el amor y la experiencia humana.

El escenario se convirtió en un espacio íntimo donde sus letras cobraron vida, conectando con la esencia de cada persona presente. Fue un encuentro que dejó huella, un momento en el que la música se convirtió en un vínculo poderoso entre el artista y su público peruano.

Temple Sour

El grupo de reggae peruano se despidió de sus fans con un megaevento que hizo ‘sould out’. El concierto se convirtió en un viaje nostálgico por los recuerdos, fue una última oportunidad para revivir la magia que solo Temple Sour podía crear. Los acordes familiares trajeron consigo una mezcla de emociones: alegría por haber compartido momentos inolvidables, tristeza por saber que fue el final de una era.

El escenario se convirtió en un altar donde los fans se congregaron para rendir homenaje a la trayectoria de la banda. Cada canción se cargó de un significado más profundo, y las letras parecieron adquirir una nueva dimensión de despedida y gratitud. Los artistas, conscientes del momento, entregaron todo en cada nota, en cada gesto, como si quisieran dejar una parte de su esencia en cada espectador.

El público, por su parte, se sumergió en una montaña rusa de sentimientos. Hubo lágrimas y sonrisas, pero sobre todo, un profundo agradecimiento por la música que marcó momentos importantes en la vida de cada peruano.

Aunque fue un adiós, queda la certeza de que su música perdurará en los corazones de quienes la han amado. El legado de la banda se mantiene vivo a través de sus canciones, y cada concierto vivido quedó como un tesoro preciado en la memoria de aquellos que fueron testigos de su despedida.

Gloria Trevi

El concierto de la cantante mexicana fue un torbellino de energía, una explosión de talento y pasión que dejó una huella imborrable en los presentes peruanos. Desde el momento en que la ‘Diva de la música latina’ pisó el escenario, se desató un frenesí de emociones. Su carisma desbordante y su voz potente cautivaron a la audiencia, llevándola en un viaje a través de éxitos que marcaron una época.

El espectáculo se convirtió en un espacio de liberación y empoderamiento. Las letras de Trevi, cargadas de fuerza y autenticidad, resonaron en cada rincón del lugar, creando una comunión entre la artista y sus seguidores. Cada canción es una historia de vida, una declaración de independencia y superación.

La puesta en escena, llena de dinamismo y sorpresas, elevó la experiencia a otro nivel. Luces deslumbrantes, coreografías impactantes y una conexión visceral entre Gloria Trevi y su público hicieron que el concierto sea una montaña rusa de emociones.

Juan Luis Guerra

El concierto fue un viaje por la riqueza cultural y musical del Caribe. Desde el momento en que este ícono de la música latina pisó el escenario, el lugar se llenó de alegría y pasión. Con su carisma innegable y su sonrisa contagiosa, Guerra conquistó al público peruano al instante.

Las melodías contagiosas de merengue, bachata y sonidos tropicales envolvieron a la audiencia, transportándola a las raíces de la música latinoamericana. Cada canción fue una historia vibrante que resonó en los corazones de los peruanos, quienes bailaron y se dejaron llevar por la cadencia de los ritmos.

Salir del concierto de Juan Luis Guerra fue como salir de un sueño, con el corazón lleno de alegría y la certeza de haber vivido una experiencia inolvidable, un homenaje a la música que trascendió fronteras.

Julieta Venegas

La cantante ofreció un encuentro íntimo con la autenticidad y la versatilidad musical que la caracteriza. Desde el momento en que esta talentosa artista pisó el escenario, se creó una conexión única con el público. Su presencia sencilla, pero poderosa conquistaron a todos los presentes.

Las melodías envolventes y poéticas de Venegas crearon una atmósfera emotiva y ecléctica. Cada canción llevó a la audiencia a un viaje a través de emociones profundas y experiencias cotidianas. Las letras honestas y reflexivas de Julieta dieron voz a sentimientos universales, invitando a la reflexión y a la celebración de la vida.

The Weeknd

Desde el momento en que el artista canadiense pisó el escenario del estadio de San Marcos, se desató una experiencia sensorial única. La fusión de sus letras introspectivas con melodías electrónicas y ritmos cautivadores creó un universo sonoro que hipnotizó a la audiencia.

El espectáculo fue una mezcla de emociones y sensaciones. Las luces deslumbrantes, los efectos visuales impactantes y la voz característica de The Weeknd transportaron a los espectadores a un viaje emocional.

La presencia magnética de The Weeknd en el escenario generó una conexión inmediata con el público. Su carisma y entrega total dieron vida a cada canción, creando una atmósfera de complicidad y energía compartida.

El año 2023 fue testigo de la resiliencia y creatividad de la industria musical, que se adaptó a los desafíos globales para ofrecer experiencias en vivo que perdurarán en la memoria colectiva de los peruanos. Estos conciertos no solo entretuvieron, sino que también sirvieron como un recordatorio de la capacidad única de la música para unir a las personas, trascendiendo barreras culturales y lingüísticas.

Con una calidad artística sin precedentes, estos conciertos han dejado una marca indeleble en el panorama musical del año 2023, prometiendo un legado duradero en la historia de la música en vivo.

