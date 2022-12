El 2022 fue un año lleno de acontecimientos mediáticos, rupturas amorosas, matrimonios y ‘ampays’. Por ello, hacemos un recuento de los hechos faranduleros que marcaron la pauta durante los últimos 12 meses.

DIVORCIO DE KARLA TARAZONA Y RAFAEL FERNÁNDEZ

Cuando todo parecía marchar mejor que nunca, Karla Tarazona y Rafael Fernández sorprendieron al anunciar el fin de su matrimonio. El comunicado se lanzó el 26 de agosto del 2022.

“Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar. Queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos”, se leía en el escrito que compartió la conductora en sus redes sociales.

Luego del pronunciamiento de la presentadora llegaron una serie de declaraciones por parte de su expareja, las cuales no la dejaban muy bien parada, algo que forzó a Tarazona a revelar detalles de los últimos días de su compromiso.

“No hubiese querido hablar ni tocar el tema porque cuando decidimos separarnos realizamos algunos acuerdos y entre ellos era el no hablar por la situación de nuestras vidas, por respeto a nosotros, por respeto a la relación que hemos tenido y por sobre todas las cosas por respeto a mis hijos”, aseguró.

Tarazona prefirió guardar silencio y quedarse con los buenos recuerdos de su relación: “La decisión que voy a tomar es que finalmente me voy a quedar con lo bueno, con los bonitos momentos. Solamente quiero mencionar que en esta historia no existen malos, solo existen dos personas adultas en búsqueda de la felicidad”.

Rafael Fernández y su lujosa vida junto a Karla Tarazona: Tiene dos helicópteros y tres carros de 427 mil euros

MUERTE DE DIEGO BERTIE

Durante el 2022 nos despertó una triste noticia: la muerte del recordado actor peruano, Diego Bertie, quien perdió la vida tras caer del piso 14 del edificio donde vivía en Miraflores. El artista dejaba a una hija y a grandes amigos adquiridos a lo largo de su carrera.

Actor peruano Diego Bertie murió tras caer de alto edificio.

La muerte del cantante fue confirmada a través del Twitter del hospital Casimiro Ulloa: “Nuestro nosocomio cumple con informar que a las 4:10 am ingresó el señor Diego Bertie Brignardello (54), quien fue atendido de manera inmediata por los profesionales de salud confirmando su fallecimiento”.

Bertie alcanzó la fama en los años 90, cuando protagonizó diversas novelas y películas. Entre las telenovelas más populares que hizo están Leonela, Natacha, Canela y Obsesión.

Diego Bertie dejó un legado no solo en nuestro país sino también en el extranjero. Conoce aquí las producciones internacionales en las que participó y al lado de que actores compartió escenas a lo largo de su carrera.

MISS PERÚ: ELECCIÓN DE ALESSIA ROVEGNO

La peruana, Alessia Rovegno, se convirtió en junio de este año en la nueva Miss Perú, coronación que la conducirá a ser nuestra representantes en el Miss Universo el año que viene.

La modelo compitió por el primer lugar con Valeria Flórez y Tatiana Calmell, candidatas que eran favoritas para llevarse la corona, y al no ser elegidas, un centenar de críticas cayó sobre los organizadores y contra Rovegno.

“Si le van a hacer ganar a Alessia por lo menos debieron prepararla bien en oratoria las otras participantes la superaron largamente”, “Tanto criticaban a Magaly pero tenía razón”, “Primero el Mundial y ahora Alessia como miss”, fueron algunos de los comentarios en contra de la coronación de la ganadora.

Pese la avalancha de comentarios negativos, Rovegno está próxima a presentarse en el Miss Universo 2022. En redes sociales ha dado pistas de sus avances, por lo que podría dar la sorpresa en el concurso internacional.

BODA DE ETHEL POZO

Contra todo pronóstico, la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, logró concretar su compromiso con Julián Alexander. La pareja se casó el pasado 10 de septiembre en una ceremonia realizada en la hacienda ‘La Colorada’, en Pachacámac.

En su matrimonio estuvieron presentes varias figuras del mundo del espectáculo, entre ellos Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Brunella Horna, Édson Dávila ‘Giselo’, Janet Barboza, entre otros.

Yahaira Plasencia hizo bailar a los invitados en la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander

Janet Barboza dice que la boda de Ethel Pozo fue íntima

ANUNCIO Y SUSPENSIÓN DE LA BODA DE BRUNELLA HORNA

Brunella Horna anunció a comienzos de año su compromiso con el político Richard Acuña. En esa oportunidad, la conductora de ‘América Hoy’, desbordaba alegría, pues muchos confiaban en que la pedida de mano nunca llegaría.

Sin embargo, su felicidad se vio opacada el pasado 15 de diciembre, cuando anunció que no se casaría en la fecha programada: 17 de diciembre.

Esto debido a la ola de violencia que vivió el país durante las manifestaciones que se presentaron tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y la designación de Dina Boluarte. Por ese motivo, la pareja decidió posponer su ceremonia y regalar los adornos que ya habían comprado.

Brunella Horna habla de su pedida de mano

MATRIMONIO DE VALERIA PIAZZA

A la fila de las casadas. La presentadora Valeria Piazza se casó con su prometido Pierre Cateriano el pasado 19 de noviembre en una ceremonia en la que cuidó hasta el último detalle.

Sin embargo, los arreglos y su hermoso vestido estuvieron opacados por las críticas hacia su pareja, quien para muchos, no se mostró con la felicidad de un recién casado.

Ante los comentarios negativos, la exmiss Perú salió al frente de su bloque de espectáculos de América Noticias para revelar que su esposo Pierre no se sintió tan cómodo durante su boda porque le cuesta desenvolverse en público. “Él estaba bastante nervioso, pero, para mí, ese fue el acto de amor más grande porque le cuesta hablar en público. Cuando él me conoció, yo no era persona pública”, aseguró Piazza.

Así fue la boda de Valeria Piazza y Pierre Cateriano

SEPARACIÓN DE FLORCITA Y NÉSTOR

Luego de conocerse los episodios de violencia que surgieron durante la relación de años entre Flor Polo y Néstor Villanueva, la hija de Susy Díaz pidió oficialmente el divorcio. Aunque en un principio su exesposo se negó, luego optó por aceptar la decisión de Florcita.

Recordemos cómo inició la relación que superó adversidades durante 12 años: Cuando apenas tenían dos años de relación, Néstor le pidió matrimonio a Florcita y concretaron su amor en una boda que se realizó en diciembre de 2010.

El evento fue televisado en el programa ‘Magaly TV’. Florcita Polo llegó al altar del brazo de su padre Augusto Polo Campos. Su amor se selló en el distrito de Santiago de Surco hasta donde llegaron diversas personalidades de la farándula limeña.

Luego llegaron los problemas, incluso se llegó a comprobar una infidelidad por parte de Florcita. Pasaron los meses y luego de idas y vueltas, ambos decidieron confirmar que habían retomado su relación por sus hijos y porque aún existía amor.

Sin embargo, todo terminó definitivamente este año. Los casados pusieron punto final a su historia de amor al firmar los papeles de divorcio.

Abren investigación contra Néstor Villanueva por violencia psicológica a Flor Polo

LIBERACIÓN DE JOHN KELVIN

Casi a finales de octubre, John Kelvin, el cantante de cumbia y agresor de Dalia Durán obtuvo su libertad con ayuda de su abogado. Luego de permanecer un año en el penal de Lurigancho, el cumbiambero salió como si nada hubiera pasado.

“Estás sobreactuando”

A su salida de prisión, Kelvin cometió el error de presentarse inmediatamente en un programa de espectáculos. Él se enfrentó a una entrevista con los conductores de ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre y Rodrigo González.

Durante la conversación fue cuestionado por Mitre quien le aseguró que no le creía y que estaba “sobreactuando” un supuesto arrepentimiento.

Rodrigo González encara a John Kelvin (Video: Willax)

Recordemos que el cantante pisó prisión luego de haber sido acusado por su expareja, Dalia Durán, de haberla violentado físicamente y abusado sexualmente de ella en presencia de sus pequeños hijos. Él había sido condenado a 21 años, pero solo cumplió un año de esa condena.

SEPARACIÓN DE MARIO VARGAS LLOSA E ISABEL PREYSLER

Tras 8 años de relación, la pareja conformada por Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler se separó. La encargada de anunciar el rompimiento fue la socialité española, quien eligió dar la noticia en la revista Hola.

“Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente (...) No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión”, comunicó Preysler.

La prensa rosa de ese país asegura que el premio nobel ya se habría mudado a su casa de soltero tras su separación.

La vida de Mario Vargas Llosa ha estado marcada por el éxito literario y sus largas y varias relaciones amorosas. En este video te contamos el sonado historial romántico del escritor peruano.

CONFUNDEN A SUSY DÍAZ CON UNA SANTA

Un error imperdonable de la cadena estadounidense, History Channel , trajó a nuestra reina de oro, Susy Díaz, de nuevo al ojo público.

Esto debido a que durante la transmisión de un documental del canal internacional, apareció la fotografía de la exvedette con el nombre de Sarita Colonia, una santa peruana que nada tiene que ver con la excongresista.

Fragmento del capítulo 'La Biblia prohibida #5, mensajeros de Dios'

“Orgullosa y agradecida”

La reina de las ‘dietas’ se mostró sorprendida pero a la vez agradecida de haber aparecido en un medio internacional, cree que se trató de un milagro de ‘La Sarita’.

“Es un orgullo que me hayan confundido como Sarita Colonia, para mí es un honor”, asegura la popular rubia. Además, asegura que ‘La Sarita’ le hizo el milagro para que sus inquilinos de La Molina le paguen lo que le deben:

“History Channel es un canal internacional muy famoso y para mí es un honor. Yo creo que Sarita Colonia ha hecho algo para que me confundan con ella, como la santa pagana, para decirle a ese inquilino de La Molina que pague, que me pague”, aseguró la madre de Flor Polo.

Susy Díaz se sintió emocionada luego de que el canal internacional 'History Channel' la confundiera con Sarita Colonia: Es un orgullo que me hayan confundido como Sarita Colonia, para mí es un honor”. Según la exvedette, la popular santa le hizo el milagro para que sus inquilinos de La Molina le paguen lo que le deben. Además comentó que planea volver postular al congreso y que el próximo año se estrena su película en la se narrará su etapa en la política. (Fuente: América TV)

