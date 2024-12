¿Los guantes por el micro? Maicelo no descarta grabar otra canción

Luego de grabar su primer tema musical, Jonathan Maicelo no ha descartado volver con una nueva canción, pese a reconocer que no es cantante, más bien un empresario.

“Posiblemente salga una locura más por ahí”, manifestó al ser consultado sobre la posibilidad de volver a grabar.

En una entrevista para el programa 'Todo se filtra', Maicelo habló de las críticas que hizo el conductor del programa, Kurt 'Metiche', al desempeño en el ambiente musical del deportista.

“No me considero cantante, yo soy un empresario y hago cosas que me parecen divertidas, simpáticas, que no le hacen daño nadie, ya la gente que ataca es otra cosa”, manifestó.

Al ser consultado si cantará más temas, respondió: “Posiblemente haya una locura más por ahí”, advirtió Maicelo.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: