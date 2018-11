Ha transcurrido más de un año desde que Lorena Álvarez denunció por agresión física y psicológica a su ex pareja, el economista Juan Mendoza. Tal y como lo dio a conocer la propia periodista, el Ministerio Público recién formalizó hoy una diligencia para la toma de declaraciones de ambas partes.

"Este lunes 12, después de más de un año desde que puse mi denuncia en la comisaría, por fin la Fiscalía nos citó para tomar nuestras declaraciones indagatorias", precisó la conductora de Latina en su cuenta de Twitter

oficial.

Álvarez informó además que el organismo judicial evaluará el peritaje físico y psicológico, así como el informe de terapia ordenado por el Poder Judicial que le realizaron para confirman que fue víctima de violencia de género.

En otro de sus mensajes en su red social, la periodista cuestionó al sistema judicial del Perú. "¿Cuándo el Estado protegerá a las víctimas? Rogar justicia, mendigarla, duele y desgaste, pero es la batalla que me toca enfrentar", indicó.

"NO TE MATO PORQUE TE QUIERO"



Era octubre del 2017 cuando la conductora denunció ante la comisaría de Orrantia del Mar, en San Isidro, a su entonces pareja, el economista Juan Mendoza. Según informó el parte policial, el profesional la insultó, amenazó y agredió en su domicilio el 22 de setiembre de ese año.

“Tú piensas que te estoy sacando la m... Tú no sabes que es sacarte la m... No me provoques, te estoy enseñando, así vas a aprender, te podría matar, pero no te voy a matar porque te quiero”, amenazó Mendoza a Álvarez tras cogerla de los pelos y tirarla al piso.

Es muy evidente porqué de pronto me atacan con tanta ferocidad. Este lunes 12, después de más de un año desde que puse mi denuncia en la comisaria, luego de 14 meses, por fin @FiscaliaPeru nos citó para tomar nuestras declaraciones indagatorias. — Lorena Alvarez (@lorealvareza) 6 de noviembre de 2018

TE PUEDE INTERESAR: