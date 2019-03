Famoso 'youtuber' anuncia viaje a la Antártida para "probar" que la tierra es plana

Logan Paul —influencer y famoso youtuber— ha sorprendido a sus millones de seguidores tras anunciar que viajará a la Antártida para encontrar el límite de la Tierra y "probar" que el planeta es plano.

De acuerdo a la estrella de Internet, la Tierra es plana y, en un documental de 50 minutos, explica por qué esta verdad "irrefutable" es polémica.

Luego de compartir su video documental, Paul recibió miles de críticas por parte de sus fanáticos; sin embargo, algunos lo alentaron a continuar su búsqueda por "probar" que la Tierra es plana.

Así como Logan Paul, existe una gran cantidad de personas, denominadas terraplanistas, que están seguras que el planeta es plano y que los límites de este se encuentran en la Antártida.

"Me considero un hombre que busca la verdad, alguien que odia ser ignorante. No me avergüenza decir que creo que la Tierra es plana. Si voy a poner mi nombre ahí (como Terraplanista), quiero conocer los hechos. El hecho de que no hayamos vuelto a ir a la Luna en más de 50 años, el hecho de que la Luna emite su propia luz. Algunos de los mejores científicos no pueden explicar la gravedad; Neil DeGrasse Tyson, Bill Nye, ¿será siquiera que lo saben? Quiero explorar todo por mi propia cuenta y mantener una mente abierta", señaló.

Tras la difusión de su documental, Logan Paul ha sido criticado por parte de la prensa estadounidense, señalando que es irresponsable promover esta teoría y que solo busca más fama.

