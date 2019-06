El 'Zorro Zupe' y las preguntas más polémicas que respondió en el sillón rojo [VIDEO]

Ricardo Zúñiga se sentó en el sillón rojo de ' El Valor de la verdad' conducido por Beto Ortiz. El 'Zorro Zupe' fue el nuevo invitado del programa y contestó 20 preguntas, llevándose a casa 25 mil soles.

Algunas de las preguntas que respondió fueron muy polémicas, ya que habló de algunos personajes de la farándula local y los días que paso en la cárcel. Estas respuesta traerán cola.

También contó un pasaje muy duro de su vida y tiene como protagonista a su ex pareja.

Estas son las preguntas más polémicas que respondió en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad'.

- ¿Yahaira Plasencia te parece una mujer arribista?

Sí. (La respuesta es verdad)



Ricardo Zúñiga dijo que Yahaira Plasencia podía obtener lo que tiene ahora, pero le hubiera costado más trabajo. Agregó que Jefferson Farfán fue el “trampolín” para la salsera. Además, habló acerca de la coincidencia que representó la llegada del productor musical, Sergio George, con los rumores de la reconciliación entre ellos.



- ¿Te ilusionaste con un preso en la cárcel?

Sí. (La respuesta es verdad)



"En realidad era un chico con el que siempre conversaba", manifestó 'Zorro Zupe'.



"Me entretenía y pasábamos tiempo juntos", indico. "Yo nunca había compartido con una persona que te hable con tantas jergas a la vez".



'Zorro Zupe' también manifestó que hubo más de un preso que trató de conquistarlo. La figura de la televisión también indicó que nunca había pasado por algo así.



- ¿Detestas a Paula Manzanal?

Sí. (La respuesta es verdad)



"Dijo que yo había 'pepeado' y violado a Benjamín Lukovski", respondió el Zorro Zupe, quien aseguró que esta fuerte declaración hace que le parezca una mala persona.



- ¿Te invitó a almorzar el hermano de un expresidente porque quería salir con Tilsa Lozano?

Sí. (La respuesta es verdad)



“Me llamó y me pidió reunirnos para hablar sobre unos eventos. Fuimos a comer y en medio de la conversación me dijo que quería conocer a Tilsa Lozano y yo muy educadamente le dije que no”, expresó.



- ¿Te amenazó tu ex pareja con una pistola?

Sí. (La respuesta es verdad)



“Él tenía una vida heterosexual y comenzaron a fluir las cosas entre los dos hasta que un día que estaba pasado de copas, me puso en la pistola de la cabeza y me reclamó por sus sentimientos. Yo no podía creer lo que estaba pasando, pero entendí su mensaje”, explicó el ‘Zorro Zupe’.



El 'Zorro Zupe' se retiró en la pregunta 20 y se llevó a casa 25 mil soles.