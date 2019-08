Luego del escándalo mediático en el que se vieron involucrados la cantante Yahaira Plasencia y ‘Coto’ Hernández , Ricardo Zúñiga -más conocido como el ‘Zorro Zupe’- le recomendó a la salsera que comience a “ahorrar”, pues pronto “se le terminará el empoderamiento con el que se luce”, dijo en una entrevista a Trome.

Además, sobre la posibilidad de un audio donde se escucharía a Yahaira Plasencia referirse despectivamente de Jefferson Farfán, el ‘Zorro’ solo adelantó que “todo llega y cuando menos crees, estás otra vez donde no te debieron sacar. La verdad, no me sorprendería si hay fotos o audios”, apuntó.

Sobre si él ha escuchado dicho audio, el ‘Zorro’ señaló que no lo ha oído, “pero una persona que trabaja conmigo sí. La verdad, prefiero no opinar hasta que salga y se sepa de quién se trata”, aclaró.

Finalmente, le recomendó a la cantante de salsa que “empiece a ahorrar”, puesto que “el empoderamiento tiene fecha de vencimiento”.