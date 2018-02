Hoy se sentenció a Ricardo Zúñiga, más conocido como el ' Zorro Zupe ' , a dos meses de prisión efectiva tras perder el juicio contra el jugador Carlos Zambrano por difamación.

El panelista de 'Amor de verano' y 'Espectáculos' fue trasladado hace unos instantes a la carceleta de Palacio de Justicia. El conductor declaró que está sereno e indicó que habrá justicia.

Pero, ¿qué fue lo que dijo el polémico panelista? El pasado 23 de julio del 2016, Ricardo Zúñiga participó en una edición de 'El valor de la verdad', programa que era conducido por Beto Ortiz.

En esa oportunidad, Zúñiga estuvo acompañado por su amigas Alexandra Mendez y Claudia Aguirre y reveló secretos de personajes de la farándula.

La pregunta que se le hizo al panelista fue: ¿Te invitó Carlos Zambrano a Europa? Y el farandulero contestó que sí. El polígrafo dio como verdadera la respuesta.

"¿Para qué quería que viajes?", le preguntó Beto a Zúñiga. El panelista le respondió que la invitación primero "fue para que él tramite mi visa para poder viajar."

Ante la insistencia, Zupe agregó que "pero que cosa acaso necesito ser una modelo reconocida, salir en un reality para recibir una invitación? Yo también soy lindo y tengo mi cuerpito jajajaja”

"En ese momento, supuestamente era una invitación 'ami', como no se dio el viaje no te podría decir si es que él tenía planes de que yo lleve a alguien más. Yo he salido con él acá, salíamos a reuniones y discotecas. Buena onda y química. Estábamos conversando y me dijo para ir", señaló el polémico conductor.

Zúñiga agregó que la invitación a Frankfurt se dio cuando ambos estaban hablando sobre los lugares donde nunca habían ido y ahí fue cómo lo invitó.

Tras la presentación, Zambrano negó esas afirmaciones y aseveró que él jamás invitó al 'Zorro Zupe' a Alemania y mostró una captura de pantalla como prueba.