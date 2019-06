El 'Zorro Zupe' se confiesa rebelde por el Día del Orgullo: "¡Hoy por hoy me amo como soy!"

Está orgulloso de quien es y de sus logros. Ricardo Zúñiga Peña , más conocido como el 'Zorro Zupe', escribió un extenso y emotivo texto por el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ.

A través de su cuenta de Instagram, el promotor de evento narró su experiencia cuando era joven y se identificaba como homosexual y cómo finalmente logró aceptarse ante el mundo.

"Antes de ser el Zorro Zupe era un chico poco común, muy extrovertido y sobre todo muy homosexual. Algo que me llevó a muchas veces a ser señalado. Pero nunca me importó ser el fenómeno que muchos pensaban que era porque siempre fui feliz y aún más el día que me asumí completamente", inicia su relato.

"Para los que piensan que mi vida cambió cuando me convertí en el Zorro, eso es falso, no tenía que ser famoso y/o popular para ser aceptado por los demás y si no lo era me bastaba con ser querido por mi entorno cosa que siempre pasó", continuó.

"Mi vida cambió cuando supe quien era y me demostré sin ningún reparo. ¡Hoy por hoy me amo como soy! Siento que tengo todo lo que quiero que no me falta ni me sobra nada. En un día como hoy solo te digo que te ames como eres. Ámate mucho pues para ser felices vinimos. Orgullosamente Gay", finaliza su mensaje, que ha sido aplaudido por varios personajes de la farándula, como Laura Spoya, Fabio Agostini, Jamila Dahabreh, entre otros.



El texto lo acompañó con una sesión de fotos donde luce un enterizo negro con el conejo de 'Play Boy' y la frase 'Gay Boy'. También lleva unas orejas de conejo y un llamativo maquillaje. En las fotos también se muestra rebelde, con el dedo medio levantado.