'Zorro Zupe': 'A Blanca Rodríguez debería preocuparle que Tilsa Lozano esté soltera' [FOTOS]

No se quedó callado. Fiel a su estilo, Ricardo Zuñiga Peña, más conocido como el ' Zorro Zupe ' habló sobre el distanciamiento entre Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo, 'ampayado' recientemente en actitudes cariñosas con otras mujeres mientras la ex 'conejita' se encontraba en estado de gestación.

Para el popular panelista de espectáculos, quien debería estar más preocupada por la separación de la mediática pareja es Blanca Rodríguez, madre de los cinco hijos de Juan Manuel Vargas .

De acuerdo con sus declaraciones en 'Válgame Dios', si él fuese la esposa del futbolista no estaría 'matándose de la risa' porque es probable que él vuelva a buscar a la 'ex vengadora'. Eso sí, descartó que Tilsa Lozano esté interesada en reencontrarse con el 'Loco'.

"Que Tilsa no vuelva, no significa que el otro no la busque", señaló el promotor en una intensa conversación con Gigi Mitre y Rodrigo González.