Yuri contó lo que le pasó tras votar por Susan Ochoa: "Me dijeron hasta de lo que me iba a morir"

La cantante mexicana Yuri aseguró que se ganó problemas con los usuarios en las redes sociales por el alto puntaje que le dio en febrero a nuestra compatriota Susan Ochoa cuando participó en la categoría internacional del festival de Viña del Mar 2019.

"Me metí en un grave problema por Susan Ochoa. V oy a decir el pecado mas no el pecador. Susan es una increíble cantante, definitivamente ustedes tuvieron una gran representante. Si ella no fuera una buena cantante, yo diría: 'cantó lindo'. Pero la niña, desde que salimos, dijimos: 'ella es', desde un principio", señaló la artista en RPP.

Yuri sostuvo que no le tembló la mano al poner el puntaje justo para Susan Ochoa, mientras que otros jueces tenían miedo "de que los destruyeran en redes".

"Yo no, yo soy una mujer auténtica, para eso una es juez. También es por la credibilidad que uno tiene, está tu credibilidad de por medio. No es la primera vez que yo soy juez, pero siempre (hay que) ser sincera. Qué pena que en este mundo casi te crucifiquen", indicó.

La cantante mexicana también manifestó que las críticas eran de personas de los países que participaron y no ganaron la Gaviota de Palata. "No solo me llamaron la atención (en redes sociales), me dijeron hasta de lo que me iba a morir. A veces en la vida hay que saber perder. Tienen que entender que por mí no perdió un país. Éramos diez. Cuando se hizo una consejería general, solo una persona votó por ese país", precisó.

