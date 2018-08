No está cómodo con las bromas. Enrique Espejo , más conocido como 'Yuca', no le gusta que lo tilden de alcohólico en 'El Wasap de JB' .

Así lo señaló en declaraciones a Trome , donde aseguró que pese a que ya ha manifestado su malestar, no ha sido escuchado.

"Incluso, le expresé a Jorge mi malestar, y me dijo que eso le causa risa a la gente, pero no a mí", aseguró el cómico, quien sostuvo que solo bebe de manera social.

"En verdad, no me gusta y tampoco a mi familia que bromeen con que llego al canal mareado o que soy borracho, porque la gente cree que soy alcohólico y no lo soy", manifestó.

Además, explicó que si no lo ven en el programa, es porque pidió licencia por dos semanas por un tema de salud y descartó haberse distanciado con Jorge Benavides. "Mi contrato es hasta diciembre", aclaró.