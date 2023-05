Ysabel Sevillano, una joven cantante catalogada como la nueva estrella amazónica, continúa abriéndose paso en la música y poco a poco viene sonando con más fuerza en el ambiente de la cumbia.

La joven, pero experimentada cantante, acaba de lanzar en las plataformas digitales su éxito “A las puertas del cielo”, tema que le abrió puertas al competitivo mundo de la cumbia, pero no se queda ahí seguirá con más producciones e incluso un homenaje a la mexicana Daniela Romo.

La artista nacida en Iquitos (Loreto) contó que empezó en la música desde niña y su camino no fue nada fácil, pero gracias a su talento, perseverancia y personas que apuestan por ella está logrando que sus metas se cumplan.

Asimismo, Sevillano confesó que, si bien canta todos los géneros, inició su carrera en Lima con el género criollo y su padrino musical fue el recordado Pepe Vásquez.

“Trabajé como 10 años como corista de Pepe Vásquez, que en paz descanse. Fuimos grandes amigos y un maestro en la música afroperuana. Él me dio la mano en la música y aprendí mucho”, mencionó.

Luego decidió cambiar de género musical para llegar a un público más masivo y un escenario un poco más grande.

“En esta etapa de mi vida, que hago cumbia tropical, busco posicionarme en el mercado, que la gente me reconozca por mi música y voz. Anhelo ser conocida cantando no solo en Perú también en escenarios como en Argentina y México”, refirió.

TEMAS DE AMOR

Para marcar su propio estilo y diferenciarse de sus colegas las cumbiamberas, Sevillano señaló que sus temas no hablan de despechos ni desamores, al contrario, resaltan el amor.

“Quise presentar algo un poco fresco, un poco diferente, por eso lo que canto es más sensual, donde la letra te habla más de ilusión, de enamorarse, para que la gente pueda disfrutarlo de esa manera”, expresó.

Para una muestra, la cantante dijo que sacó el cover del single “A las puertas del amor” con una versión más fresca en cumbia.

“A mí me encanta la canción porque me hace recordar a mi familia, me hace recordar esos tiempos cuando yo estaba iniciándome. Ahora siento que este tema me está abriendo puertas”, manifestó.

SU REFERENCIA

“Para mí, Marisol es una referencia, una admiración y con quien me gustaría algún día cantar. También Ada Chura, de repente ahorita no está en el mercado musical, pero tenía un estilo muy sensual. En realidad, me gustan todas las cantantes de este género de cumbia”, aseveró.

Sobre los grupos masculinos de cumbia, Sevillano llenó de elogios al Grupo 5, quien tiene 50 años de trayectoria y sigue haciendo bailar a miles de personas.

“A mí me gustaría grabar con el Grupo 5, eso sería un sueño que quisiera que se logre y apuntaré a que se pueda dar si es que hay la oportunidad”, acotó.

CANCIONES COVER E INÉDITAS

La peruana anunció que en las próximas semanas lanzará un cover de la cantante mexicana Daniela Romo. “Es un tema tributo al amor. El mix será ‘Enamorada de ti’ y el otro ‘Todo, todo, todo’”, precisó.

Con respecto a los temas inéditos, la artista comentó que está trabajando con Álex Muñoz, que es el compositor del tema “Tu hipocresía” que hizo popular el Grupo 5. Entre el single que sacará en cumbia está “Pagarás muy caro”, “Perverso” y “Malo, malo”.