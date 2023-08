Este fin de semana, Samahara Lobatón y su hija Xiana estuvieron con Bryan Torres y su familia en un fundo en Pachacámac. Sin embargo, parece que el papá, Youna, no estaba enterado de la salida familiar.

El programa ‘América Hoy’ dio a conocer la situación: mostró las imágenes compartidas en redes sociales por la hija de Melissa Klug y el salsero, donde se les ve disfrutando del tiempo. Al respecto, no dudaron en escribirle a Youna (Jonathan Horna) por Instagram para preguntarle si le incomodaba la situación.

Al respecto, contestó que no sabía nada: “ni enterado, a mí no se me comunicó nada. Me acabo de enterar por ti (a la reportera que le escribió). Sus acciones demuestran qué tipo de persona es”, dijo de forma tajante.

Por otro lado, los conductores del programa, Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza también opinaron sobre que Xiana conociera tan rápido a la nueva pareja de su madre, Bryan Torres, ya que no ha pasado ni dos meses desde que empezaron ambos a salir. Incluso, hace unos días recién oficializaron su relación.





