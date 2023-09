¿Te lo dije? Youna utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje contundente tras enterarse de la ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres. Recordemos que hace menos de dos semanas, la joven influencer recién había oficializado su relación.

Para empezar, las vinculaciones entre Samahara y el salsero comenzaron hace menos de dos meses cuando se les ampayó juntos en el departamento de este en situaciones comprometedoras. Luego, ambos confirmaron que estuvieron saliendo en medio de polémicas, ya que no había pasado ni un mes desde que la influencer terminó con Youna, padre de su hija Xiana.

Durante esas salidas, Samahara se vio envuelta en dimes y diretes con el barbero que reside en Estados Unidos, sobre todo porque se supo que Xiana ya había conocido a Bryan, situación que muchos personajes del espectáculo cuestionaron, pues era muy pronto. A la hija de Melissa Klug no le importó y lo defendió hasta el final.

No obstante, ayer Bryan Torres anunció el fin de su relación con Samahara en un breve comunicado y, aunque ella aún no se ha pronunciado, Youna sí salió a decirle ‘te lo dije’. Enlazado con ‘Amor y Fuego’, dio su punto de vista: “también me enviaron ese comunicado y por eso yo también puse uno sobre que por algo la gente te dice que no es bueno presentarle a tus hijos a una persona tan rápido, sin conocerla”, señaló y subió en su historia de Instagram un mensaje similar.

Asimismo, recordó que él siempre mantuvo esa posición y solicitó respeto por Xiana: “no era algo que solamente yo decía, sino toda la gente que la seguía le decía que era muy temprano para que ella esté haciendo a su hija compartir con otras personas [...] en este caso, el muchacho que estaba con Samahara ha hecho el comunicado público, creo que también deberían tener un poco de respeto por mi hija”, concluyó.

