Samahara Lobatón y Youna continúan sus enfrentamientos públicos tras el fin de su relación. Esta vez, el barbero decidió romper su silencio para defenderse luego que la influencer difundiera los audios donde le lanza insultos.

Youna estuvo en un enlace en vivo desde Estados Unidos con el programa ‘Amor y Fuego’ y justificó sus reacciones violentas asegurando que acababa de enterarse que la exchica reality le había sido infiel.

Según explicó, cuando Samahara Lobatón decidió regresar a Perú, encontró conversaciones comprometedoras entre su ex y una amiga, las cuáles demostraban que había tenía un encuentro íntimo con nada menos que el futbolista Yordy Reyna.

“Ella me dijo que estaba durmiendo, pero se fue a una fiesta y no me avisó y yo le reclamé al día siguiente. Ella me evadió y no quiso responderme. Luego ella habla con su amiga y le dice: ‘mira me lo encontré en una fiesta a Yordy Reyna’. Y ella le confirma a su amiga que sí durmió con él y hay una cosa fuertísima que ella dice y es: ‘sí me dejó disfrutar’”, contó Youna.

El barbero dijo que estuvo dolido por el supuesto engaño, pero aún así intentó olvidar este episodio para recuperar su relación, sin embargo, encontró más conversaciones donde la influencer confiesa que estaba dispuesta abandonarlo con su hija.

“Lo que pasó en enero intenté perdonarlo porque no tenía una versión clara, yo me enteré con pruebas contundentes cuando ella se regresa a Perú. (...) En la conversación su amiga le dice: ‘¿por cuánto tiempo te vas?’ y ella responde: ‘Me voy seis meses, pero a la primera que me haga Youna lo dejo con la bebe y me escapo a USA para verlo al otro (Yordy Reyna)”, contó el peluquero.