La guerra no acaba. Luego de que Samahara Lobatón saliera de nuevo a cuestionar su rol de padre, Youna decidió utilizar su cuenta de Instagram para desmentirla y dejarla “mal parada”. No solo denunció que no puede ver a su hija desde hace más de una semana, sino que mencionó que ella le pide llorando que pague sus deudas.

El barbero señaló primero que no ve a su hija Xiana hace un tiempo y que, además, su mamá la intenta manipular para que lo odie: “me toca verte por fotos de terceras personas porque me prohiben las maneras de verte. [...] Si estoy tan lejos fue por ti, para poder darte todo lo que te mereces y me duele en el alma ver cómo te manipulan”, escribió.

Asimismo, atacó a la influencer diciéndole que es ella quien no tiene dinero. Aseguró que la hija de Melissa Klug le pide llorando que le ayude con sus deudas: “la que no tiene plata eres ´tu que le debes a medio Perú. Te reto a que publiques los audios donde digo que no me interesa mi hija. [...] Y mañana (hoy) todos se van a enterar como me ruegas para que te pague tus deudas, llorando, que estás en Indecopi (Infocorp)”, dijo.

Recordemos que la historia de Youna y Samahara terminó en julio de este año, luego de cinco años de relación. Fruto de esta tuvieron a Xiana y, aunque a inicios de este año ambos decidieron mudarse a Estados Unidos, ella regresó al ver que no fue como le esperaba. A partir de ahí, el barbero no ha salido del país por su condición irregular y está esperando unos meses para poder mejorar su estatus migratorio.





