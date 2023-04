El escándalo de infidelidad de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo continúa desatando reacciones y no solo en el mundo del espectáculo sino también en el ambiente futbolístico, entre ellos Yoshimar Yotún.

El futbolista fue abordado por un equipo de ‘Amor y Fuego’ cuando salía del concierto de Alejandro Sanz junto a su esposa y fue consultado sobre la situación de ‘Caballito’, quien fue ‘ampayado’ con la expolicía pese a que estaba casado y esperando un hijo con su esposa Rosa Fuentes.

“Qué puedo decir hermano, me estás preguntando cosas que yo no tengo por qué responder. Cada uno toma sus decisiones, yo no soy quien para dar un consejo a alguien . Es un tema delicado, es un tema de familia”, respondió.

El equipo periodístico del programa de espectáculos también intentó buscar las declaraciones de Christian Ramos, quien asistió al concierto de intérprete de “Sin artificios, solo corazón y melodía” junto a su pareja Ana Lucía Pairazaman.

A diferencia de Yotún, la ‘Sombra’ evitó en todo momento referirse a Paolo Hurtado. “No opino nada. He venido a disfrutar del concierto, nada de nada. Nada que decir”, sentenció.