No tiene miedo. Yolanda Medina habló ante las cámaras de ‘América hoy’ sobre la carta notarial que la cantante Marisol le habría enviado. La líder de ‘Alma bella’ asegura que hace años atrás ella tuvo la oportunidad de tomar acciones legales contra la ‘Faraona de la cumbia’, pero le dio “pena”.

Como se recuerda, el pleito entre Yolanda Medida y Marisol comenzó a raíz de una reportera que calificó a la líder de ‘Alma Bella’ como la ‘amante’ de la expareja de la ‘Faraona de la cumbia’. Ante ello, tras ser consultada por lo sucedido, Marisol evitó negar si Medida se metió en la relación que mantuvo con George Núñez, el padre de su hijo, York. Esto incomodó a la bailarina quien arremetió contra su colega.

Ante ello, la cantante chiclayana mencionó que aún no recibe la carta notarial que Marisol anunció que envió. “Estoy esperando su carta notarial... Hace mucho debí mandarla una, pero me dio pena”, dijo Medida.

Yolanda reveló que en los últimos días fueron difíciles para ella, pues ha recibido diversos calificativos en la calle y en las redes sociales. “Tiene tantos seguidores que comenzaron a insultarme... Hace tres días me fui a gamarra y todo el mundo me decía: ‘Ahí va la que le quitó el marido a Marisol”, contó la líder de ‘Alma bella’.

Finalmente, la chiclayana señaló que también enviara una carta notarial a la artista. “No me ha llegado, pero que se apuren en mandarla porque no voy a permitir que me tilden, por segunda vez, de amante”, dijo en referencia a lo sucedido en el año 2000.

