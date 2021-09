Yolanda Medina sorprendió la noche del último sábado debido a que no estuvo presente en “Reinas del Show”, reality en el que participa, y mayor fue la extrañeza de los televidentes sobre su ausencia pues no se explicó qué pasó con ella.

Es por ello que la mañana de este lunes, Melissa Paredes y Janet Barboza, conductoras de “América Hoy”, se tomaron unos minutos para explicar qué fue lo que impidió que la líder de “Alma Bella” se presentara en el programa que conduce Gisela Valcárcel.

“Seguramente usted como público, fiel televidente de ‘Reinas del Show’ y de América Televisión, se estará preguntando qué fue lo que pasó con la participante Yolanda Medina en esta última gala”, inició diciendo la popular ‘Rulitos’.

“Ella por motivos de salud no pudo estar en esta edición. Nos reservamos qué es lo que sucede con ella porque así lo ha pedido, por supuesto, para proteger a sus seres más cercanos y queridos”, agregó la presentadora de televisión.

En tanto, la esposa del ‘Gato’ Cuba indicó: “Así es, Yolanda (Medina) ha pedido que no se toque más este tema. Estamos diciendo que es por temas de salud y no por otra cosa. Por favor, no vayan a estar inventando, y solo desearle mejoría y (anunciar que) pronto regresará a la competencia”.

null null

VIDEO RECOMENDADO