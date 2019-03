Yola Polastry a Leslie Shaw: "El rock no ha pasado de moda, a usted no le funcionó que es otra cosa"

No se quedó callada.Yola Polastry arremetió contra Leslie Shaw luego que la cantante confesó que le da prioridad al género urbano porque el rock "ya pasó de moda".

La animadora infantil utilizó su cuenta de Twitter para opinar sobre estas polémicas declaraciones, que ha incomodado a más de un fanático de este género musical.

Yola Polastry en Twitter. Yola Polastry en Twitter.

"El rock no ha pasado de moda señora, a usted no le funcionó, que es otra cosa. Y no morirá, y no morirá y no morirá jamas. ROCK AND ROLL", escribió.

Como se recuerda, Yola Polastry se declaró seguidora del rock luego del lanzamiento de su LP Yola Rocker.

TE PUEDE INTERESAR