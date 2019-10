“Las buenas costumbres y los valores no van a pasar de moda, lo que va a pasar de moda son esas chicas”. Con estas duras palabras Yola Polastri se refirió una vez más a las mujeres que forman parte de la farándula peruana y que decidieron exponer pasajes de su vida privada en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad'.

La animadora infantil aseguró que es una pena que estos personajes sean "chicas bonitas, arregladitas, lindas, y a la hora de hablar dicen lo que quieren y exponen su vida. “Lo que las muchachas hablan, es a cambio de dinero”, manifestó incómoda e indignada.

“Es realmente terrible. Lo que las muchachas hablan, es a cambio de dinero. El otro día vi en un programa a cinco personas viendo un teléfono (de Fabio Agostini) para mostrar y aclarar que mentían sobre su hermano (sobre el tamaño de su miembro viril). ¡Qué grosero!”, dijo en entrevista con Trome.

Así mismo, aseguró que seguirá luchando con su campaña ‘Recobrando valores’ y sostuvo que no le afectan “las respuestas liberales que me quieran hacer entender”. “Las buenas costumbres y los valores no van a pasar de moda, lo que va a pasar de moda son esas chicas", sentenció.

NO SE CALLA NADA

Desde que Vania Bludau asistió al programa para contar detalles inéditos sobre sus exparejas, Yola Polastri ha estado criticando la facilidad con la que hoy en día se brinda detalles sobre la vida sexual de las personas.

“Que pena ver con tanta frialdad a mujeres hablando de sus muchos amigos con derechos con tanto desparpajo. Chicas, si realmente quieren formar una familia en el futuro difícilmente un hombre serio y trabajado o dueño de mucho acepta una esposa con tanto recorrido público”, escribió en su Twitter, recibiendo duras críticas.

Pero no solo eso. También arremetió contra Tilsa Lozano y le recordó el escándalo en el que se vio envuelta luego que se hizo público su romance con Juan Manuel Vargas. “Ella está con un futbolista y él tiene su esposa, entonces ella es su juguete. Lo que pasa es que ahora te exhibes mucho y te encuentran rápidamente. Si expones tu vida privada entonces abstente a las consecuencias”, declaró en una entrevista con el programa ‘Magaly TV, la firme’.