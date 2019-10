Yola Polastry cuestionó a Nicola Porcella por las agresiones verbales que profirió en contra de Angie Arizaga en un video ampay de ‘Magaly TV La Firme’. La animadora infantil señaló que si el exchico reality fue diagnosticado como boderline, no debería beber alcohol para no incurrir en este tipo de comportamientos en contra de su expareja sentimental.

“Eso (el ampay) es lo que hemos visto recién, pero ese trato (a Angie) no creo que sea solamente de ese día. Si tiene ese tipo de problemas pues no debería tomar, debería tener un doctor para que pueda darle la pastilla o el neurólogo ¿no sé? De repente, no le irriga bien el litio en la cabeza”, precisó Polastry.

Agregó que el exintegrante de ‘Esto es guerra’ “no es un dios para que (Angie) lo venere. ¿Es ‘Cincuenta sombras de Grey’? ¿La sumisa? No pues, la sumisa chola, o sea a la peruana y con lisuras”.

EL AMPAY

Recordemos que Nicola Porcella protagonizó un ampay en el programa de Magaly Medina. En el videoclip, el exchico reality agredió verbalmente a Angie Arizaga. Todo ocurrió tras una noche de fiesta en una discoteca miraflorina. La expareja, a la salida del local, discute frente a otras personas. Sin embargo, Porcella no tiene reparos en insultar y ofender a la modelo.

El escándalo originó la salida de Nicola Porcella no solo de ‘Esto es guerra’ sino también de la conducción de ‘Estás en todas’, de América Televisión.

Ver el video a partir del minuto 14:00