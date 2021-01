La actual temporada de “Yo Soy” está marcada por un nombre en el jurado: Mauri Stern. El cantante y productor es noticia en cada gala por sus duras críticas hacia participantes que para él no dan la talla. En esta oportunidad, no tuvo reparos en calificar como “desastre” la presentación de la imitadora de Thalía.

En la última emisión de “Yo Soy: Grandes Batallas”, la imitadora de Thalía eligió batallar contra Andrés Calamaro; sin embargo, no contó con que Mauri Stern conocía de cerca a la artista mexicana e incluso fue su productor en Sony Music.

“Te voy a hablar con sinceridad, eso es lo que soy yo. Espero que estés lista. Mi conflicto es que tu imagen no corresponde a la Thalía desarmada del Primera Fila, pero dejemos eso de lado porque hay algo peor”, inició Mauri Stern.

“Cuando tú vayas a tu casa y te escuches en esos primeros versos me vas a tener que decir que fui justo contigo. Eso fue realmente un desastre, mi querida”, añadió el presentador.

Si bien el imitador de Andrés Calamaro ganó la batalla, no se salvó de las críticas de Mauri Stern. El integrante del jurado aseguró que “cuando llegue un participante de más nivel” a retarlo lo hará “leña”.

“Cuando aparezca un contrincante de más peso te van a hacer leña, desafortunadamente. Me preocupa muchísimo. Fue la canción correcta, creo que tu trabajo escénico no está mal, pero perdiste el fuego y no sé dónde lo dejaste”, precisó Stern.

