El cantante Ricky Santos, quien ganó popularidad tras su participación en “Yo soy” imitando a Luis Miguel, confirmó que su bebé fue dada de alta tras la delicada operación que tuvo tras haber nacido con complicaciones.

A través de sus stories de Instagram, el joven artista que imitó al ‘Sol de México’ en el programa de Latina, reveló que su hija, fruto de su relación con la bailarina Lisset Martell, fue dada de alta del hospital, tras algunas semanas.

“Confirmado, mi hija está de alta, ahora a elegir con qué ropa sacarte. Estamos contentos y emocionados porque por fin vamos a tener a nuestra Ámbar, de verdad que en todo este rato he llorado, me he reído, estoy emocionado, he saltado en un pie”, manifestó Santos en sus stories.

Imitador de Luis Miguel celebró que su bebé fue dada de alta. (Foto: Captura de Instagram)

Asimismo, en su mensaje agradeció a todos sus amigos, seguidores y familiares que lo ayudaron en la difícil etapa. Además, alabó el gran trabajo de los doctores que atendieron a su hija.

“Lo que sí podemos decir es que estamos súper agradecidos por tanta oración, amor, porque siempre han estado pendientes y eso es muy importante. Vamos en camino a buscarla y obviamente la vamos a mostrar, a dar a conocer a nuestra hija, para que todos ustedes vean como está”, añadió el artista.

Como se recuerda, a inicios de agosto Ricky Santos y Lisset Martell contaron que su pequeña hija había sido operada con éxito, pero que tenía que permanecer conectada a un ventilador mecánico por ocho días, para después pasar por nuevas evaluaciones.

“Nuestra hija salió victoriosa de la operación, está tranquilita. Ahora son ocho días del pos-operatorio y va seguir con ventilación mecánica, y en menos de un mes va a estar con nosotros, en nuestra casa”, dijo entusiasmado Ricky en Instagram.

“Pero nada solo decirles a ustedes que Ustedes son grandes personas para nosotros. Gracias por apoyarnos, por orar mucho por nuestra hija pequeña, que es una luchadora y gracias a Dios salió victoriosa de la operación, que era lo más importante”, señalaron.

