Miguel Samamé, conocido por ser el imitador de Gustavo Cerati, reveló en redes sociales por qué no se ha presentado en “ Yo Soy: Grandes Batallas ”. Él participó en dicho programa en el 2019 y, por su buena imitación, muchos seguidores lo piden de regreso en esta edición.

Es así que él decidió salir al frente para contar lo sucedido. Primero publicó una imagen en su cuenta de Instagram dejando en claro qué pasó y luego le respondió a una seguidora. Según el artista, el programa no ayuda económicamente a los artistas.

“No creo participar, el sector artístico está sin trabajar casi un año, probablemente continúe así. Lamentablemente el programa no contribuye ni siquiera con los gastos de alimentación ni transporte”, compartió una seguidora del programa en Twitter.

“Quien crea que le es favorable hacer ricos a otros mientras los artistas se empobrecen. Respeto esa decisión”, señaló.

Miguel Samame habla de "Yo Soy".

Tras sus declaraciones, el artista hizo una transmisión en vivo en Instagram para hablar de las condiciones que tienen los participantes. “No me he presentado al programa porque me parece que en la condición en la que yo me encuentro, con lo que he logrado contribuir, no es favorable”, comentó.

“En otras épocas, donde nosotros teníamos la posibilidad de subir a un escenario, si pues de alguna forma nos convenía salir en un programa de televisión, así no nos den nada, solo por la pantalla”, agregó.

Finalmente, Samamé señaló que se sintió explotado. “Como dije en la primera temporada, no a la explotación del artista, creo que ese espíritu de explotación de todos los sectores ya se está dando ahí”, expresó el imitador y recordó que en esta temporada no hay premio.

