Hugo Apaza, recordado por ser el ganador de ‘Yo soy’ con la imitación de Ricardo Montaner, se mostró muy contento por conocer a su ídolo, quien llegó hace unos días al Perú para ofrecer un concierto.

"Me sentí feliz de haber estado adelante con el permiso de los amigos periodistas, Ricardo me vio y solo me señaló con el dedo, me hubiera gustado tomarme unas fotos, pero él tenía una agenda establecida que no me permitía eso”, comentó el cantante muy emocionado.

Tras este hecho, Apaza aseguró que seguirá cantando temas de su máximo representante, así realizará su próximo show titulado ‘Ricardo Montaner, el concierto’, que se realizará este sábado 7 de septiembre en el restaurante turístico El Rosedal de Surco, a las 10 de la noche.

Para este evento, tendrá como invitados a los imitadores de ‘Yo soy’: Marco Bruno (Camilo Sesto), Harold Gamarra (Emmanuel) y Sebastián Landa “(José Feliciano). También se harán presente Danny Rosales del programa ‘El Wasap de JB’.

Hugo Apaza cantará con banda en vivo, los mejores éxitos de Montaner como “Ojos negros”, “Será”, “Tan enamorados”, “Déjame llorar”, “En la cima del cielo”, entre otros.